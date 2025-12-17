Angelina Jolie en la portada de 'Time Francia' muestra por primera vez su cicatriz de mastectomía

La reconocida actriz y activista Angelina Jolie protagoniza la portada inaugural de la edición francesa de la revista Time, un momento que marca la primera vez que la estrella muestra públicamente las cicatrices de la doble mastectomía preventiva a la que se sometió en 2013.

Jolie, descrita por Time Francia como un "símbolo de la esperanza", busca utilizar su plataforma para fomentar el acceso a la información y la prevención del cáncer de mama, la causa de mortalidad por cáncer más frecuente entre mujeres a nivel mundial, informa el portal AméricaTV.

Portada de Time Francia. Foto: Redes sociales.

Un gesto de conexión y concientización

La decisión de compartir esta imagen tan personal coincide con la promoción de su nueva película, Couture, donde da vida a una directora de cine diagnosticada con cáncer.

En una declaración a la revista, Jolie explicó el significado detrás de este poderoso gesto:

"Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres compartir las suyas. Quería unirme a ellas, sabiendo que Time Francia compartiría información sobre la salud mamaria, la prevención y los conocimientos sobre el cáncer de mama".

La actriz se sometió a la mastectomía preventiva en 2013 tras descubrir que portaba el gen BRCA1, el cual aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario. Su intervención redujo su riesgo de cáncer de mama a menos del 5%.

Jolie también destacó la importancia de las pruebas genéticas y la detección temprana: "Todas las mujeres deberían poder decidir sobre su salud y disponer de la información necesaria para tomar sus propias decisiones: las pruebas genéticas y los programas de detección deben ser accesibles y asequibles para las mujeres con factores de riesgo evidentes o antecedentes familiares significativos."

Su nueva película, Couture, se presenta como una historia profundamente personal para la actriz, quien inmediatamente sintió una "profunda conexión" con su personaje, Maxine Walker.

