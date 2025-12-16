Exdiputado Héctor Arce retira su candidatura a la Gobernación de Cochabamba

El escenario político en Cochabamba dio un giro este martes, luego de que el exdiputado Héctor Arce, prominente figura del ala 'evista' del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunciara el retiro de su candidatura a la Gobernación del departamento. Arce había sido postulado recientemente por el expresidente Evo Morales bajo la sigla "Evo Pueblo".

El anuncio fue realizado por el propio Arce, quien justificó su decisión en términos de estrategia política y unidad interna dentro del partido.

"Hemos realizado una valoración política profunda y siempre pensando en el interés colectivo, en cuidar nuestro proceso revolucionario, nuestro instrumento, es que hemos tomado la decisión de retirar nuestra candidatura, nuestra postulación a gobernador del departamento de Cochabamba", declaró Arce.

El exdiputado agradeció el apoyo recibido, pero enfatizó que su compromiso con las organizaciones sociales continúa: "Reitero, agradecido con Cochabamba, el país, por todas esas expresiones de cariño, de afecto que han expresado en estos días, pero bueno, muchas gracias y la lucha continúa, Héctor Arce siempre va a estar al lado de sus organizaciones". Durante su pronunciamiento, Arce aprovechó para destacar su trayectoria política, asegurando haber cumplido en sus roles como alcalde de Omereque y asambleísta, además de haber enfrentado la corrupción en diversos ámbitos.

