Viceministro García: Comisión de la Verdad no protegerá a ningún funcionario

La recién conformada Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos enfrenta su primera gran controversia: la inclusión de Margot Ayala, actual directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ha generado un aluvión de críticas por un presunto conflicto de intereses.

Distintos actores políticos y analistas pidieron que Ayala sea destituida de su cargo y apartada de la Comisión, tras recordar que la funcionaria tiene una trayectoria laboral de al menos una década en el sector de hidrocarburos durante las gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS). Los críticos señalan que su pasado compromete seriamente la credibilidad y la independencia del proceso investigativo.

El Viceministerio de Transparencia responde

En respuesta, el viceministro de Transparencia y Seguridad Jurídica, Marcelo García, aclaró que la Comisión está bajo responsabilidad de la Procuraduría General del Estado, mientras que su despacho cumple funciones de secretaría técnica.

Sobre el caso específico de Ayala, declaró que no se protegerá a ningún funcionario:

“Si existe alguna responsabilidad de esta funcionaria o de cualquier otra, seguramente también tendrá que rendir cuentas. Como política de Gobierno queremos instaurar la era de la verdad”, afirmó.

Ayala admite su pasado y se defiende

Durante una conferencia de prensa, Margot Ayala defendió su presencia en la comisión y reconoció su pasado profesional ligado al área energética desde 2009 hasta 2019. Aseguró, no obstante, que no participó en hechos irregulares.

“Si bien las he presenciado, como el tema de las reservas del 2017, que está inflada, o me han despedido, o yo he renunciado porque no quería ser parte de una cosa que no consideraba correcta”, explicó.

Añadió que no se aferra al cargo y dejó abierta la posibilidad de alejarse si pierde el respaldo institucional: “Si el presidente me retira su confianza, yo doy un paso al costado”.

