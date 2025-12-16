Con un juguete como entrada: estos son los artistas que animarán el show solidario en la FEXCO

La Alcaldía de Cochabamba realizará este jueves el Concierto Navideño Solidario, una actividad pensada para compartir en familia y apoyar a quienes más lo necesitan durante estas fiestas. El evento se llevará a cabo desde las 16:00 en la FEXCO Arena, y el ingreso será la donación de un juguete.

El alcalde Manfred Reyes Villa agradeció la participación de las cinco agrupaciones musicales que se sumaron de manera voluntaria a esta iniciativa solidaria, destacando el compromiso de artistas provenientes de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

“Tenemos al orgullo boliviano porque no solamente son de Cochabamba, sino vienen de La Paz y Santa Cruz a la ‘Ciudad de la Navidad’, sin ningún interés, para participar en un evento musical que nos acerca al nacimiento del Niño Jesús”, expresó la autoridad municipal.

Grupos que se presentarán en el concierto

Pulso Sureño

Cartel Q’mbiero

Jhonny y su Agrupación Claros

Explosión Cumbiera

Turromantikos

Las bandas ofrecerán un repertorio variado, pensado para todo público y cargado de ritmo, alegría y espíritu navideño.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, Enrique Mendieta, informó que las puertas del recinto ferial se abrirán a las 16:00 y que el primer grupo subirá al escenario a las 17:00.

Además, remarcó que el concierto se desarrollará en un ambiente estrictamente familiar, por lo que no se permitirá el consumo ni la venta de bebidas alcohólicas.

“Esperamos que el evento concluya cerca de la medianoche. Cada agrupación tendrá una presentación aproximada de una hora”, detalló Mendieta.

Mira la programación en Red Uno Play