Conozca cómo estará el clima este martes en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia será variado con tendencia a lluvias en la mayoría de las ciudades capitales este martes 16 de diciembre.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos totalmente nublados y una mínima de 8°C y alcanzará una máxima de 22°C, pero se prevén lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde y noche. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 2°C, llegando a 19°C durante la tarde y noche también habrá lluvias.

Por su parte, Oruro registrará mínima de 6°C y máxima de 20°C tendrá cielos completamente nublados y se registrarán lluvias durante la tarde, y Potosí tendrá mínimas de 6°C y máximas de 20°C, cielos totalmente nublados además se registrarán lluvias durante todo el día.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos completamente nubosos y lluvias, además de una temperatura mínima de 15°C y máxima de 32°C. Sucre amanecerá con cielos nuboso 13°C, alcanzando los 18°C por la tarde, mientras que Tarija tendrá mínima de 10°C y máxima de 22°C, el cielo estará encapotado.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 23°C y máximas de 34°C, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 21°C y 24°C con cielos completamente nubosos. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 18°C, y una máxima de 22°C y se esperan lluvias durante la mañana y tarde.

En general, se pronostica el día lluvioso en la mayor parte del país, por lo que se recomienda tomar previsiones toda vez que se encuentra vigente la alerta roja por posible desborde de ríos y alerta naranja por lluvias.

