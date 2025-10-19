Pronostican tormentas eléctricas y lluvias en cinco departamentos durante las elecciones en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en varias regiones del país. Conozca las regiones más afectadas.
19/10/2025 9:52
Escuchar esta nota
El Senamhi advierte que la inestabilidad atmosférica afectará a cinco departamentos del país, con precipitaciones que podrían ser moderadas a fuertes y tormentas eléctricas aisladas.
Las precipitaciones iniciaron el sábado 18 de octubre y se prevé que se extiendan hasta la tarde del domingo 19 de octubre de 2025.
Detalle por departamento:
Cochabamba: Se esperan lluvias en las provincias de Arani, sur de Chapare, sur de Carrasco, Ayopaya, Campero, Cercado, Esteban Arce, Germán Jordán, Mizque, Punata, Quillacollo y Tiraque, con montos acumulados entre 30 y 60 mm.
Santa Cruz: En las provincias de José Miguel de Velasco, Ángel Sandóval y Germán Busch, así como el sudeste de la cordillera, se prevén lluvias con acumulados entre 60 y 90 mm. En los valles, las provincias de Manuel María Caballero, Florida y Vallegrande tendrán lluvias con montos acumulados entre 30 y 60 mm.
La Paz: Se pronostican lluvias en las provincias de Franz Tamayo, Abel Iturralde, Juan Bautista Saavedra, Sud Yungas, Nor Yungas, Caranavi, Larecaja e Inquisivi, con montos acumulados entre 60 y 90 mm.
Tarija: Las provincias de Cercado, Arce, José María Avilés, Méndez y O’Connor registrarán lluvias con acumulados entre 30 y 60 mm.
Chuquisaca: Se esperan precipitaciones en las provincias de Juana Azurduy de Padilla, Belisario Boeto, Zudañez, Nor Cinti, Oropeza, sudeste de Sud Cinti, Tomina y Yamparáez, con montos acumulados entre 30 y 60 mm, durante el día sábado 18 de octubre.
El Senamhi recomienda a la población extremar precauciones, especialmente al momento de acudir a los centros de votación, y mantenerse informada sobre cambios en las condiciones climáticas durante la jornada electoral.
