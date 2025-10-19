Pronostican tormentas eléctricas y lluvias en cinco departamentos durante las elecciones en Bolivia

El Senamhi advierte que la inestabilidad atmosférica afectará a cinco departamentos del país, con precipitaciones que podrían ser moderadas a fuertes y tormentas eléctricas aisladas.

Las precipitaciones iniciaron el sábado 18 de octubre y se prevé que se extiendan hasta la tarde del domingo 19 de octubre de 2025.

Detalle por departamento:

Cochabamba: Se esperan lluvias en las provincias de Arani, sur de Chapare, sur de Carrasco, Ayopaya, Campero, Cercado, Esteban Arce, Germán Jordán, Mizque, Punata, Quillacollo y Tiraque, con montos acumulados entre 30 y 60 mm.

Santa Cruz: En las provincias de José Miguel de Velasco, Ángel Sandóval y Germán Busch, así como el sudeste de la cordillera, se prevén lluvias con acumulados entre 60 y 90 mm. En los valles, las provincias de Manuel María Caballero, Florida y Vallegrande tendrán lluvias con montos acumulados entre 30 y 60 mm.

La Paz: Se pronostican lluvias en las provincias de Franz Tamayo, Abel Iturralde, Juan Bautista Saavedra, Sud Yungas, Nor Yungas, Caranavi, Larecaja e Inquisivi, con montos acumulados entre 60 y 90 mm.

Tarija: Las provincias de Cercado, Arce, José María Avilés, Méndez y O’Connor registrarán lluvias con acumulados entre 30 y 60 mm.

Chuquisaca: Se esperan precipitaciones en las provincias de Juana Azurduy de Padilla, Belisario Boeto, Zudañez, Nor Cinti, Oropeza, sudeste de Sud Cinti, Tomina y Yamparáez, con montos acumulados entre 30 y 60 mm, durante el día sábado 18 de octubre.

El Senamhi recomienda a la población extremar precauciones, especialmente al momento de acudir a los centros de votación, y mantenerse informada sobre cambios en las condiciones climáticas durante la jornada electoral.

