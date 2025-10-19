TEMAS DE HOY:
Policial

Aprehenden en Santa Cruz a extranjero condenado a 50 años de cárcel por narcotráfico en Brasil

Un hombre con alerta roja de Interpol, sentenciado a 50 años de prisión, fue detenido en Santa Cruz mientras circulaba libremente, posteriormente fue extraditado al Brasil.

Jhovana Cahuasa

19/10/2025 9:21

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Un hombre sindicado por el delito de tráfico ilícito de drogas en Brasil, con alerta roja emitida por Interpol, fue aprehendido en Santa Cruz y posteriormente extraditado al país sudamericano.

Según reportes de la Policía Internacional, el detenido contaba con una sentencia de 50 años por tráfico ilícito de drogas y narcotráfico, pese a lo cual circulaba libremente en Bolivia.

El coronel Juan Carlos Bazoalto, director nacional de Interpol, confirmó la detención y destacó que la operación se realizó dentro de los protocolos internacionales de cooperación policial, asegurando la correcta extradición del sindicado al Brasil, donde deberá cumplir la totalidad de su sentencia.

