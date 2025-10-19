Aprehenden en Santa Cruz a extranjero condenado a 50 años de cárcel por narcotráfico en Brasil

Un hombre con alerta roja de Interpol, sentenciado a 50 años de prisión, fue detenido en Santa Cruz mientras circulaba libremente, posteriormente fue extraditado al Brasil.
Un hombre sindicado por el delito de tráfico ilícito de drogas en Brasil, con alerta roja emitida por Interpol, fue aprehendido en Santa Cruz y posteriormente extraditado al país sudamericano.
Según reportes de la Policía Internacional, el detenido contaba con una sentencia de 50 años por tráfico ilícito de drogas y narcotráfico, pese a lo cual circulaba libremente en Bolivia.
El coronel Juan Carlos Bazoalto, director nacional de Interpol, confirmó la detención y destacó que la operación se realizó dentro de los protocolos internacionales de cooperación policial, asegurando la correcta extradición del sindicado al Brasil, donde deberá cumplir la totalidad de su sentencia.
