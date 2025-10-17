El violento hecho ocurrió la noche del jueves, en inmediaciones del barrio Villa Rosario, sobre la avenida Piraí, en la ciudad de Santa Cruz, cuando dos sujetos descendieron de una motocicleta y, portando un arma de fuego, interceptaron a una pareja que caminaba por la zona.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo los antisociales apuntan directamente a sus víctimas y las obligan a entregar sus objetos de valor. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes golpea al hombre con la cacha del arma, mientras la mujer intenta alejarse del lugar.

Según el relato de los afectados, los atracadores se llevaron un teléfono celular, dinero en efectivo y una billetera, antes de huir a toda velocidad con rumbo desconocido.

Las víctimas piden a las autoridades investigar el hecho y dar con los delincuentes.

