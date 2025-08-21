Video: “Me apuntó con el revólver”, dijo una de las víctimas de atraco en Santa Cruz

Un violento atraco con arma de fuego se suscitó este miércoles en horas de la noche, en inmediaciones de zona Norte, avenida Beni, del departamento de Santa Cruz, donde una pareja de amigos sufrió el robo de un celular y otros objetos de valor.

Una de la víctima resultó más afectada, ya que el delincuente logró robarle su celular, y una cadena, el hecho se suscitó cuando la joven junto a su amigo se encontraban trotando en un parque en la Av. Beni.

Ambos jóvenes fueron interceptados por un sujeto que los amenazó con un arma, les robó el celular, una cadena y se dio a la fuga.

“Estábamos trotando y apareció por detrás agarró un revólver y me apuntó. Mi amigo tenía mi teléfono en su mano y le jaló, se acercó a mí y me jaló la cadena del cuello”, relató una de las víctimas.

Así mismo, señaló que el delincuente pretendía robarle otras pertenencias como sus anillos, y para dicho efecto acercó el arma a su pierna, tras resistirse al robo el delincuente huyó del lugar.

“Quería robar otras cosas más que yo tenía, pero no quise darle nada y se fue. Solo era un hombre, tenía un arma de fuego, me pedía mis anillos y me apuntaba en la pierna y lo primero que hice fue llamar a la Policía”, afirmó la joven.

La denuncia ya fue oficializada ante la Policía, ahora se espera que las autoridades logren capturar al delincuente.

