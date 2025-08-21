¡Alarmante! Pareja de amigos sufre un violento atraco con arma de fuego en la zona Norte, Santa Cruz

Un terrible atraco a mano armada se suscitó este miércoles en horas de la noche, en inmediaciones de zona Norte, avenida Beni, del departamento de Santa Cruz, donde una pareja de amigos sufrió el robo de un celular y otros objetos de valor.

Según la denuncia la pareja de amigos se encontraba trotando en un parque, momento en el cual fueron interceptados por una persona que se acercó a ellos y les apuntó con arma de fuego.

“Estábamos trotando y aparecieron por detrás agarró un revólver y me apuntó, mi amigo tenía mi teléfono en su mano y le jaló, se acercó a mí y me jaló la cadena del cuello”, relató una de las víctimas.

El sujeto tras robarles el celular se dio a la fuga, en una movilidad. La víctima se dirigió a dependencias policiales a realizar la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La Policía hace un rastrillaje por el lugar para poder capturar al delincuente y sus posibles cómplices.

