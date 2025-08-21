TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en Oruro: Madre y su recién nacido mueren tras un parto casero realizado por su esposo

El reporte policial, indica que es el esposo quien pretendió atender el parto, sin tener el conocimiento y sin asistencia médica. Se dio complicaciones que terminaron en el deceso de la madre y el bebé.

Jhovana Cahuasa

20/08/2025 21:23

Foto: Red Uno
Oruro

El terrible hecho se suscitó en el municipio de Challapata, donde una mujer y su bebé murieron a consecuencia de un parto casero.

El reporte policial, indica que es el esposo quien pretendió atender el parto, sin tener el conocimiento y sin asistencia médica, sin embargo, las complicaciones terminaron en el deceso de la madre y el bebé.

“Es la madre de 36 años de edad quien habría fallecido, a consecuencia de dar a luz en su domicilio particular, sin tomar las previsiones pertinentes, sin una partera, enfermera o algún médico para que ayuden a este nacimiento. Es en ese sentido que se complicó el mismo y lamentablemente ambos fallecieron”, manifestó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

Cuando la Policía llegó al domicilio encontró los cuerpos sin vida de la madre y el recién nacido, el Ministerio Público dispuso la aprehensión del esposo quien ahora es investigado por homicidio culposo.

 

