Una cisterna se incendió la tarde de este miércoles en la carretera La Paz–Oruro, a la altura de la localidad de Calamarca, generando alarma entre los conductores que circulaban por la vía.

Imágenes circulan en redes sociales en las que se observa como el fuego consumía la cisterna, mientras que un humo gris salía del vehículo.

El camión cisterna quedó al costado de la carretera, el hecho causó terror entre los conductores que pasaban por la carretera, ya que evitaban ser afectados.

En las imágenes se observa cómo el camión quedó completamente calcinado, personal de bomberos llegó al lugar para sofocar las llamas.

Según el reporte preliminar de la policía, el hecho se suscitó después de que una de sus llantas se habría pinchado e hizo que el conductor pierda el control del vehículo, impacte y arda en llamas.

Ver el video:

Mira la programación en Red Uno Play