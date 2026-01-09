Fiscalía brinda detalles sobre investigación del asesinato de Mauricio Aramayo

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se pronunció este viernes respecto al asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido la pasada jornada en el departamento de Tarija. La autoridad confirmó que el caso ha sido abierto por el delito de asesinato contra presuntos autores, debido a que aún no se ha determinado la identidad de los responsables materiales, intelectuales, ni de posibles cómplices o encubridores.

Como primeras acciones del Ministerio Público, Mariaca señaló que una comisión de cuatro fiscales de materia ya se encuentra liderando las pesquisas en coordinación con la Policía Boliviana. Hasta el momento, se han tomado declaraciones testificales a cinco personas, aunque la autoridad aclaró que todavía no existen personas aprehendidas ni arrestadas para ser puestas a disposición judicial.

“Se tomaron diferentes declaraciones testificales a cinco personas, quienes prestaron su declaración informativa en calidad de testigos; no tenemos todavía aprehendidos ni arrestados para poner ante la autoridad jurisdiccional”, manifestó Mariaca.

Así mismo, dijo que se han recolectado imágenes de más de 10 cámaras de seguridad de diversos domicilios cercanos a la escena del crimen para rastrear los movimientos de los atacantes.

El teléfono celular de la víctima será sometido a una revisión técnica para hallar posibles indicios o amenazas previas. Mariaca adelantó que en las próximas horas se realizarán diversos operativos y allanamientos para recolectar mayores elementos de convicción.

Enfatizó que el objetivo del trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía es llegar a la "verdad histórica de los hechos", sin descartar ninguna línea de investigación en este caso que ha conmocionado a la región.

