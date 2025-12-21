TEMAS DE HOY:
Policial

Video revela brutal atraco en Cochabamba: delincuentes armados golpean y maniatan a una familia

El ataque quedó registrado en video. Al menos diez delincuentes armados redujeron a una familia, los golpearon y huyeron con Bs 100.000. Vecinos lograron aprehender a un sospechoso.

Red Uno de Bolivia

21/12/2025 13:40

Foto Red Uno, captura video.
Cochabamba, Bolivia

Un violento atraco quedó registrado por cámaras de vigilancia en un local ubicado sobre la carretera al Valle Alto, en el sector de Paracaya, municipio de San Benito, en Cochabamba.

Las imágenes muestran el momento en que los propietarios del local ingresaban al domicilio a bordo de su vehículo. Segundos después, un grupo de aproximadamente diez personas, armadas con pistolas y palos, los interceptó y los redujo por la fuerza.

Una vez dentro del inmueble, los delincuentes maniataron a los dueños, los golpearon brutalmente y sustrajeron cerca de 100.000 bolivianos, además de joyas y otras pertenencias de valor.

Producto del ataque, el propietario sufrió una herida cortante en la cabeza, mientras que otros miembros de la familia presentan lesiones en distintas partes del cuerpo a causa de los golpes.

Los antisociales también intentaron llevarse el vehículo de las víctimas; sin embargo, lo abandonaron sobre la carretera luego de que los vecinos se alertaran y comenzaran a movilizarse.

De manera preliminar, se informó que pobladores de la zona lograron aprehender a una persona que presuntamente estaría involucrada en el hecho, quien fue entregada a las autoridades.

La Policía inició la investigación para identificar y capturar al resto de los implicados.

