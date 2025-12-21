Atraco de película en Cochabamba: delincuentes armados golpean a una familia y roban Bs 100.000

Un violento atraco se registró en el Valle Alto de Cochabamba, donde un grupo de delincuentes armados irrumpió en un local ubicado a orillas de la carretera al Valle Alto, en el sector de Paracaya, municipio de San Benito.

De acuerdo con la información preliminar, al menos diez personas aprovecharon el momento en que los propietarios ingresaban al lugar a bordo de su vehículo para arremeter contra ellos. Los antisociales portaban armas y palos, con los que redujeron a las víctimas.

Una vez dentro del local, los delincuentes maniataron a los dueños, los agredieron físicamente y sustrajeron aproximadamente 100.000 bolivianos, además de joyas y otras pertenencias de valor.

El propietario del negocio sufrió una herida cortante en la cabeza, mientras que otros miembros de la familia presentan múltiples lesiones producto de los golpes en distintas partes del cuerpo.

Los atracadores también intentaron llevarse el vehículo de las víctimas; sin embargo, lo abandonaron en la carretera tras percatarse de que los vecinos se alertaron y comenzaron a movilizarse.

La Policía inició una investigación para dar con todos los responsables del hecho. De manera preliminar, se informó que vecinos de la zona lograron aprehender a una persona que presuntamente habría participado en el atraco, quien fue entregada a las autoridades.

Con información de Valle Alto Noticias.

