Horror en Sucre: Feminicida escribió “guía” para desmembrar a Virginia usando sus conocimientos de enfermería

El acusado J.J.S.L., de 27 años, escribió una nota explicando cómo realizaría los cortes y será sometido a audiencia de medidas cautelares.

Red Uno de Bolivia

21/12/2025 12:03

Foto Red Uno
Chuquisaca, Bolivia

Escuchar esta nota

Un detalle escalofriante salió a la luz en Sucre: la Fiscalía halló una nota manuscrita en la que J.J.S.L., presunto autor del feminicidio de Virginia Cruz Paniagua (18), detallaba paso a paso cómo desmembraría el cuerpo de su cuñada.

El Ministerio Público imputó formalmente a J.J.S.L., de 27 años, por el asesinato de Virginia, revelando que el crimen no fue impulsivo, sino planificado, utilizando conocimientos técnicos de disección humana adquiridos durante su formación como estudiante de enfermería.

La “nota del horror” y los libros de medicina

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron sierras, cuchillos, el celular y la ropa de la víctima, además de libros de medicina y la nota manuscrita donde el acusado detallaba cómo realizar los cortes anatómicos. Según el fiscal Daniel Cruz, el joven era lector habitual de textos sobre disección de cuerpos y aplicó estos conocimientos para cercenar a Virginia tras asfixiarla.

El crimen

El viernes por la mañana, el cuerpo de la víctima fue hallado desmembrado y esparcido en un cerro de pendiente pronunciada en K’atalla Baja, camino a Huata. Las autoridades recuperaron seis partes, pero faltaban el tórax, parte de la columna y una pierna.

El asesino hizo cortes limpios, como con una sierra eléctrica, y solo el rostro quedó intacto. La autopsia confirmó que la muerte se produjo por asfixia, con necrosis cerebral.

Virginia fue vista por última vez en el parque Bolívar. Según la investigación, J.J.S.L. aprovechó la confianza con la joven, la llevó a su habitación, la estranguló y luego desmembró su cuerpo.

Investigación y próximas acciones

Tras su aprehensión, J.J.S.L. permanece detenido y será sometido a audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía presentará como pruebas los libros, herramientas y la nota manuscrita, evidenciando la premeditación y autoría del crimen que ha consternado a Sucre.

