Paso a paso: consulta si estás en la lista de habilitados para votar en las subnacionales

A poco más de un mes de las elecciones subnacionales en Bolivia, previstas para el 22 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) confirmaron la actualización del Padrón Electoral Biométrico.

Las listas de ciudadanos habilitados e inhabilitados ya se encuentran disponibles en formato digital, para que cada votante pueda verificar si está apto para emitir su voto.

La consulta puede realizarse de manera rápida y gratuita a través de la aplicación “Yo Participo” o mediante la página web oficial del TSE.

Paso a paso para consultar tu habilitación

Sigue estos pasos:

1️⃣ Ingresa a la aplicación o al sitio web: https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin

2️⃣ Introduce tu número de cédula de identidad (sin lugar de expedición).

3️⃣ Escribe tu fecha de nacimiento.

4️⃣ Completa el código Captcha que aparece en pantalla.

5️⃣ Haz clic en “Consultar”.

En segundos, el sistema te mostrará tu estado en el padrón.

¿Qué pasa si apareces como inhabilitado?

De acuerdo con el calendario electoral, las personas que figuren como inhabilitadas tienen plazo hasta el 8 de febrero para presentar sus reclamos ante los Servicios de Registro Cívico (Sereci) de cada Tribunal Electoral Departamental.

La lista oficial de inhabilitados está disponible en el portal del Órgano Electoral Plurinacional y en el sistema “Yo Participo”, administrado por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (DNTIC) del TSE.

¿Qué se elige el 22 de marzo?

En las elecciones subnacionales se renovarán autoridades de los Gobiernos Autónomos Departamentales, tanto en el nivel ejecutivo como subdepartamental, según corresponda a cada región.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar su estado con anticipación para evitar contratiempos y garantizar su participación en una jornada clave para la democracia.

Mira la programación en Red Uno Play