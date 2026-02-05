Quezada propone crear un Fondo Soberano Cruceño y abrir la salud a la inversión privada

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mauricio Quezada, informó que su plan de gobierno está estructurado en ejes estratégicos, entre los cuales destaca la creación de un Fondo Soberano Cruceño y la participación del sector privado en el sistema de salud del departamento.

Sobre la propuesta del Fondo Soberano Cruceño, Quezada explicó que este mecanismo será similar a las Reservas Internacionales Netas (RIN) que administra el Gobierno central y tendrá como objetivo sostener financieramente al departamento. Asimismo, aseguró que uno de los pilares será la transparencia en el uso de los recursos de la Gobernación.

“Hay una bolsa de valores, podríamos meter en ella nuestros productos de mayor valor que se producen en nuestro departamento y, de ahí, la Gobernación tendrá un porcentaje. Esta bolsa la vamos a crear con la Cainco, con la Sociedad de Economistas y dar un salto de lo empírico a lo más trabajado”, explicó el candidato.

En relación a las autonomías, Quezada lamentó que actualmente Santa Cruz cuente con atribuciones sin los recursos suficientes para ejercerlas, por lo que planteó exigir una distribución 50-50 de los recursos para el departamento, además de impulsar acciones que permitan una redistribución equitativa.

“Vamos a presentar acciones jurídicas y acciones legislativas para activar procesos de anticonstitucionalidad y defender nuestras competencias”, añadió.

En el ámbito de la salud, el postulante destacó el rol protagónico del sector privado en inversiones y emprendimiento, y señaló que su propuesta apunta a promover la participación de empresarios privados para fortalecer el sistema de salud departamental.

