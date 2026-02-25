Bolivia asumirá la presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), en el marco de la reunión del organismo que se desarrolla en Santiago, con la participación de ministros de Seguridad de varios países de la región.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que el encuentro es clave para fortalecer la coordinación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y delitos conexos.

Oviedo destacó que la asunción de la presidencia pro tempore marca el retorno de Bolivia a los espacios multilaterales de seguridad, luego de un periodo en el que el país estuvo alejado de las decisiones conjuntas en esta materia.

“En anteriores reuniones se registraron situaciones de desconfianza. Hoy Bolivia vuelve a estos espacios para coordinar acciones concretas contra el crimen organizado”, afirmó.

En entrevista desde Chile, el ministro explicó que la agenda del CLASI incluye la definición de políticas regionales de seguridad, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico, el control de fronteras, la trata y tráfico de personas y la coordinación migratoria entre países vecinos.

La autoridad sostuvo que la participación de Bolivia en este foro responde a una política de integración y cooperación internacional impulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

“El objetivo es conectarnos con los organismos multilaterales de cooperación e investigación criminal y fortalecer la lucha contra el delito organizado”, señaló.

Oviedo subrayó que asumir la presidencia del CLASI representa un respaldo institucional a la política de seguridad del país y una oportunidad para liderar acciones conjuntas en la región.

“Este es un logro importante que demuestra resultados concretos en el proceso de integración a los sistemas internacionales de combate al delito”, afirmó.

El CLASI es un mecanismo de cooperación regional creado en 2021 que articula a las entidades responsables de la seguridad interior en América Latina, con el apoyo de la Unión Europea, para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos de alcance internacional.

Mira la programación en Red Uno Play