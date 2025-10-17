¡Terrible! Pareja es atracada a mano armada por motociclistas en Villa Rosario, Santa Cruz

El terrible hecho de atraco se suscitó la noche de este jueves, en inmediaciones del barrio Villa Rosario, sobre la avenida Piraí en Santa Cruz, donde delincuentes armados interceptaron a la pareja y, de manera violenta, procedieron a sustraer sus objetos de valor.

Según el relato de las víctimas, uno de los antisociales descendió del vehículo y los amenazó con un arma de fuego. Al intentar resistirse al robo, el hombre forcejeó con el atacante, lo que provocó que ambos resultaran heridos por los golpes con la cacha del arma.

“Vino una moto, pasó y se dio la vuelta; se estacionó directamente ahí. Su copiloto bajó y me apuntó con un arma de fuego. Empezaron a decirnos que les diéramos nuestros teléfonos y todo. Me jaló, quise jalar su arma, pero no me dejó; incluso se tropezó”, relató la joven víctima del robo.

Asimismo, señaló que tuvieron que entregar todos sus objetos de valor ante las agresiones sufridas y las amenazas con el arma de fuego.

Tras cometer el atraco, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido, mientras los vecinos del lugar acudieron a auxiliar a la pareja. La Policía inició un operativo de búsqueda y revisa cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables.

