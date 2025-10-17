“La víctima los reconoció”: Capturan a tres argentinos por el atraco a un librecambista en Santa Cruz

La Policía Boliviana frustró un atraco millonario este jueves en la zona Norte de Santa Cruz gracias a un operativo encubierto. Los tres extranjeros fueron aprehendidos cuando intentaban robar 60.000 dólares en un condominio.

En medio del operativo de inteligencia, los efectivos policiales se hicieron pasar por librecambistas y concretaron la supuesta venta de 60.000 dólares, monto que presuntamente iba a ser cambiado en el cuarto piso del condominio.

De acuerdo con el informe preliminar, los sujetos ya se encontraban dentro del condominio y llegaron al lugar con la intención de robar el dinero.

El grupo de inteligencia de la Policía Boliviana montó un operativo encubierto en el que uno de los efectivos se hizo pasar por librecambista, logrando así reducir a los delincuentes antes de que ejecutaran el asalto.

Las víctimas identificaron a los aprehendidos como los mismos sujetos que, el pasado 12 de septiembre, maniataron y asaltaron a librecambistas en otro hecho, en el que sustrajeron 60.000 dólares y 600.000 bolivianos.

Los tres argentinos fueron trasladados a dependencias policiales para su investigación. La Policía continúa con las indagaciones para determinar si forman parte de una organización criminal transnacional dedicada a robos a librecambistas.

Mira la programación en Red Uno Play