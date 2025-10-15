VIDEO: Propietario sufrió el robo de su vehículo, lo rastreó y él mismo lo recuperó

Según denunció el propietario, el vehículo fue alquilado a particulares el 27 de septiembre, quienes presentaron sus documentos y pasaron por la verificación correspondiente. Sin embargo, supuestamente lo vendieron sin su consentimiento, por lo que el dueño decidió seguir la señal del GPS hasta dar con la vivienda.

“No nos dieron detalles sobre el monto pagado, pero llegamos hasta la vivienda a través del GPS, donde las personas que tienen el vehículo aseguran que lo compraron”, relató el propietario.

El dueño solicitó la devolución inmediata del vehículo, que tiene un valor de 60.000 dólares, y advirtió a la población sobre posibles estafas: “Pedimos a las personas que no se dejen engañar”.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer cómo el vehículo terminó en manos de terceros y determinar responsabilidades.

