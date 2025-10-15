El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, informó este martes sobre una denuncia presentada por comunarios de Ancoma Norte, municipio de Sorata, en La Paz, en la que se señala que un grupo de trabajadores habría sido emboscado por personas encapuchadas y armadas mientras realizaban la apertura de un camino.

“En ese instante, ellos escucharon disparos de arma de fuego y el uso de explosivos, por lo que inmediatamente, para precautelar su integridad, huyeron del lugar”, manifestó Salgueiro.

Según el comandante, los trabajadores habrían reconocido a algunos de los agresores y vieron entre 15 y 20 personas que los rodeaban; de estas tres personas, cuatro estaban encapuchadas.

Los denunciantes señalaron que los hombres encapuchados portaban armas largas y que se habrían causado destrozos en maquinarias y vehículos, utilizando además armas de fuego. La policía podría ingresar al lugar en las próximas horas.

La denuncia será evaluada por la Fiscalía, y se conoce que existe daño material en los vehículos y maquinarias utilizadas por los trabajadores. El caso se encuentra en investigación.

