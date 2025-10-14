Trump anuncia seis muertos en ataque contra supuesta lancha 'narco' frente a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes sobre un operativo militar que culminó con la muerte de seis personas, tras el ataque a una embarcación sospechosa de narcotráfico cerca de las costas de Venezuela.

El anuncio fue acompañado por un video en blanco y negro difundido en sus redes oficiales, en el que se observa una lancha inmóvil en el mar antes de ser impactada por un misil, lo que provocó su destrucción total.

Según explicó Trump, el ataque fue autorizado bajo sus poderes como Comandante en Jefe y ejecutado por órdenes del Secretario de Defensa dentro de la zona de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM), en aguas internacionales.

El mandatario señaló que la embarcación estaba asociada con redes ilícitas de narcoterrorismo, transitaba una ruta conocida de tráfico de drogas y que la inteligencia estadounidense confirmó que transportaba narcóticos al momento del ataque.

La actual campaña militar de Washington en el Caribe incluye el despliegue de buques de guerra y aviones F-35, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región.

Trump ha reiterado en varias ocasiones que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene vínculos directos con organizaciones del narcotráfico, motivo por el que las autoridades estadounidenses han presentado cargos por narcoterrorismo contra el mandatario venezolano.

Mira la programación en Red Uno Play