“La cara más fea”: Así es el tradicional concurso de muecas en Inglaterra

En el norte de Inglaterra se celebra uno de los concursos más peculiares del mundo: los Campeonatos Mundiales de Gurning, una tradición centenaria de la ciudad de Egremont, en el Distrito de los Lagos.

El gurning, también conocido como gimnasia facial, consiste en realizar las muecas más grotescas posibles a través de un collar de caballo, conocido localmente como baffin. Los participantes no pueden utilizar las manos, maquillaje excesivo ni ayudas artificiales.

Durante su turno, los concursantes suelen agitarse en el escenario y emitir ruidos salvajes, imitando a veces a animales, para dar más dramatismo a su actuación.

El jurado evalúa a cada competidor según “lo grotesco de la mueca y el grado en que logran transformar sus rasgos faciales”, de acuerdo con el reglamento del evento.

Según los organizadores, los mejores gurners son personas creativas, con gran flexibilidad facial y sin temor al ridículo, una combinación que convierte a este singular campeonato en uno de los más divertidos y esperados del Reino Unido.

Algunos ejemplos:

