John Travolta se viste de Papá Noel y revive un clásico de 'Grease' en nuevo comercial navideño

John Travolta ha vuelto a sorprender a sus fanáticos al combinar la magia de la Navidad con la nostalgia de Hollywood. La estrella de películas icónicas como Grease y Pulp Fiction se enfundó el traje de Papá Noel para protagonizar una nueva campaña publicitaria de una tarjeta de crédito, en la que rinde homenaje a uno de sus papeles más recordados.

En el comercial, el actor de 71 años interpreta una versión del clásico musical "Greased Lightnin'", la famosa canción de la película Grease (1978). La escena se desarrolla en un pintoresco taller de reparación de trineos, donde "Santa" Travolta trabaja junto a un grupo de duendes que lo asisten en la reparación.

El anuncio fue estrenado oficialmente durante la transmisión del desfile de Acción de Gracias de Macy’s 2025, emitido por la cadena NBC, marcando el inicio oficial de la temporada navideña, publica el portal RPP.

Una Tradición Navideña y Cinematográfica

Esta no es la primera vez que John Travolta colabora con la marca de la tarjeta de crédito ni que se viste de Papá Noel. En 2020, compartió pantalla en un anuncio navideño con un coprotagonista de Pulp Fiction. En 2024, se puso el traje de Papá Noel para recrear la icónica escena de baile de la película Saturday Night Fever (1977).

Además de estos comerciales navideños, Travolta ya había regresado al universo Grease en un contexto publicitario. En febrero de 2023, durante el Super Bowl, interpretó una nueva versión de "Summer Nights" para un comercial de T-Mobile, donde recreó los movimientos clásicos de su personaje Danny Zuko y rindió un emotivo tributo a su fallecida compañera de reparto, Olivia Newton-John.

La continua referencia a sus personajes icónicos (Grease, Saturday Night Fever, Pulp Fiction) subraya la perdurable huella de Travolta en la memoria del público, manteniendo su trayectoria activa y relevante para las nuevas audiencias.

Mira la programación en Red Uno Play