VIDEO: Tres vacas, una fuga fallida y un caos digno de película en Washington

Lo que parecía ser la gran oportunidad de libertad para tres vacas terminó convirtiéndose en una escena tan insólita como caótica en la interestatal I-5 de Washington (EE.UU.). El intento de escape ocurrió después de que el remolque que las transportaba hacia una granja cercana volcara, dejando al ganado suelto y provocando un inusual espectáculo en la carretera.

Las vaquitas, convertidas por minutos en protagonistas absolutas de la jornada, tomaron cada una su propio rumbo con destinos muy distintos.

La primera de ellas avanzó cuanto pudo, pero terminó enredada en una cerca que delimitaba un predio cercano. La segunda apenas alcanzó a incorporarse cuando fue arrollada por vehículos que circulaban por la vía, cuyos conductores no pudieron evitarla en medio del caos.

Pero fue la tercera la que se robó todas las miradas, en un acto que muchos describieron como “cinematográfico”, saltó desde lo alto de un puente, cayendo directamente en un arroyo ante la incredulidad de decenas de automovilistas que grababan y observaban la escena sin comprender del todo lo que veían.

La volcadura del remolque paralizó la zona. Filas de vehículos quedaron inmovilizadas mientras equipos de rescate y personal de la autopista intentaban reunir nuevamente al ganado, que corría desorientado entre los carriles.

Hasta el momento no se ha informado el estado de salud de las vacas protagonistas de esta singular fuga. Lo único confirmado es que todas fueron recapturadas y trasladadas a su destino en otro vehículo.

