¡Impactante! Avalancha humana en un templo de la India por la creencia de que cumple deseos (VIDEO)

Una avalancha humana dejó decenas de heridos este jueves en la entrada del templo Palsi Supo (India), un lugar que atrae a multitudes debido a la firme creencia de que concede los deseos de quienes lo visitan.

El incidente ocurrió cuando una reja de hierro, utilizada para organizar la enorme fila de devotos, colapsó bajo la presión de la multitud. Esto provocó que cientos de personas cayeran unas sobre otras en una avalancha incontrolable.

Testigos aseguran que la gran afluencia se debe a la esperanza de los visitantes de que sus deseos se hagan realidad, lo que generó una concentración masiva en la entrada del templo. Autoridades locales y equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y reforzar las medidas de seguridad en el templo, buscando evitar que tragedias similares se repitan en un sitio marcado por la fe y la devoción.

