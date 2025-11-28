“¡Estaba debajo del vehículo!”: Trufi fuera de control chocó, dejó a una niña malherida y seis heridos (VIDEO)

Un trágico accidente se registró la noche de este jueves en la intersección de la avenida Guillermo Urquidi y Rubén Darío en Cochabamba, cuando un trufi perdió el control y terminó chocando contra el muro de una vivienda. Seis personas resultaron heridas, pero la víctima más afectada fue una niña que caminaba por la acera y quedó atrapada bajo el vehículo.

Según los pasajeros del motorizado, el trufi habría perdido la dirección en una curva peligrosa, lo que provocó que se desplazara fuera de control hasta impactar contra la vivienda. “El freno se habría trabado y el volante se bloqueó. La curva fue demasiado fuerte y ahí es donde la movilidad se ha ido”, relató uno de los pasajeros.

La menor, que se encontraba sobre la acera, habría sufrido la pérdida de uno de sus pies tras quedar debajo del trufi. Los presentes levantaron el vehículo para poder rescatarla. “Gracias a Dios, el promontorio de cemento impidió que el trufi ingresara a la casa, lo que pudo causar más víctimas”, añadió el testigo, quien también indicó que la niña estaba acompañada de su hermano, que afortunadamente no sufrió daños graves.

Paramédicos y personal de tránsito atendieron a los heridos y los trasladaron a centros de salud cercanos para recibir tratamiento. La investigación sobre las causas del accidente continúa, mientras familiares y vecinos exigen medidas de seguridad más estrictas en la zona.

