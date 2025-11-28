“¡Su estado es crítico!”: Motociclista está gravemente herida tras choque con camioneta

El estado de salud de la joven repartidora que este jueves fue atropellada por una camioneta en la intersección de Antezana y Oruro es delicado, informó Giovanni Díaz, responsable de la empresa de delivery donde trabaja la víctima. La mujer presenta fracturas en el pómulo y en la mano, y no se descarta que sea sometida a cirugía.

“Ahorita estamos acá en la clínica, averiguando todo su estado. Está un poco crítico, con un pómulo roto y un brazo fracturado. Esperemos que se recupere, pero la situación es grave y posiblemente necesite operación”, señaló Díaz.

La empresa pidió que el conductor de la camioneta se haga responsable de todos los gastos médicos y del perjuicio ocasionado a su empleada, quien permanece postrada debido a la imprudencia del hombre.

“Lo único que buscamos es justicia. No sabemos si estaba bajo efectos de sustancias o alcohol, eso lo investigará la Policía. El conductor se dio a la fuga, pero gracias a nuestros repartidores logramos localizarlo en la ciudad”, indicó el responsable.

Los trabajadores del delivery lamentaron el hecho y exigieron sanciones ejemplarizadoras, especialmente porque la imprudencia del conductor puso en riesgo la vida de la víctima y casi atropella a otras personas. La Policía continúa con las investigaciones.

