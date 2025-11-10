VIDEO: Motociclista choca contra árbol caído tras feroz tormenta y queda gravemente herido

Un motociclista resultó gravemente herido luego de impactar contra un árbol que había caído sobre la avenida José Ventura Pinto, en la ciudad de Londrina, Brasil. El hecho ocurrió tras una intensa tormenta registrada la tarde del viernes, que dejó a su paso árboles y postes derribados en distintos puntos de la ciudad, según informaron medios locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el árbol cayó de manera repentina y bloqueó uno de los carriles de la avenida. Testigos indicaron que el motociclista circulaba a velocidad moderada, pero no logró frenar a tiempo y chocó de lleno contra el tronco. El impacto lo dejó tendido sobre el asfalto.

Equipos de rescate y paramédicos acudieron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios, antes de trasladarlo a un centro médico cercano. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del herido ni su estado de salud, aunque trascendió que presenta lesiones de consideración.

Las autoridades locales recordaron a los conductores extremar precauciones en temporada de lluvias y tormentas, donde la visibilidad se reduce y aumentan los riesgos por caída de árboles y objetos en la vía pública.

