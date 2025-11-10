TEMAS DE HOY:
ciclista Fatal accidente de tránsito Trata y tráfico de personas

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Motociclista choca contra árbol caído tras feroz tormenta y queda gravemente herido

El árbol había sido derribado minutos antes por los fuertes vientos que afectaron la ciudad. Testigos señalan que la víctima no logró frenar a tiempo.

Ligia Portillo

10/11/2025 12:34

VIDEO: Motociclista choca contra árbol caído tras feroz tormenta y queda gravemente herido. Foto: Captura de pantalla
Brasil

Escuchar esta nota

Un motociclista resultó gravemente herido luego de impactar contra un árbol que había caído sobre la avenida José Ventura Pinto, en la ciudad de Londrina, Brasil. El hecho ocurrió tras una intensa tormenta registrada la tarde del viernes, que dejó a su paso árboles y postes derribados en distintos puntos de la ciudad, según informaron medios locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el árbol cayó de manera repentina y bloqueó uno de los carriles de la avenida. Testigos indicaron que el motociclista circulaba a velocidad moderada, pero no logró frenar a tiempo y chocó de lleno contra el tronco. El impacto lo dejó tendido sobre el asfalto.

Equipos de rescate y paramédicos acudieron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios, antes de trasladarlo a un centro médico cercano. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del herido ni su estado de salud, aunque trascendió que presenta lesiones de consideración.

Las autoridades locales recordaron a los conductores extremar precauciones en temporada de lluvias y tormentas, donde la visibilidad se reduce y aumentan los riesgos por caída de árboles y objetos en la vía pública.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD