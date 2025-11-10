Tragedia en Entre Ríos: Cuatro cosechadores de coca fallecen en accidente de tránsito

Datos preliminares indican que cuatro cosechadores de coca perdieron la vida y al menos dos resultaron gravemente heridos en un accidente ocurrido esta mañana sobre la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz, en el cruce de Chancadora, municipio de Entre Ríos.

Según los primeros reportes y testimonios de testigos, el siniestro involucró a una camioneta que transportaba a los trabajadores y un camión que circulaba por la vía. La camioneta quedó completamente destruida tras la colisión, mientras que el conductor del vehículo fue aprehendido por la Policía y se encuentra bajo investigación.

Tragedia en Entre Ríos: Cinco cosechadores de coca fallecen en accidente de tránsito. Foto: RR.SS.

Las primeras versiones señalan que la camioneta habría intentado cruzar la carretera cuando se produjo el impacto, aunque las causas exactas aún están siendo investigadas por las autoridades de tránsito y policiales.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho describieron escenas de conmoción y tensión, mientras los equipos de emergencia realizaban el rescate de los heridos y evacuaban los cuerpos. La Policía y personal médico continúan trabajando en el lugar para asegurar la zona y atender a los afectados.

Las autoridades hacen un llamado a la prudencia a quienes transitan por la carretera y advierten que la investigación está en curso para esclarecer las circunstancias del accidente.

Imágenes sensibles:

