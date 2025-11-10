TEMAS DE HOY:
juez asesinado Narcotráfico

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Tragedia en Entre Ríos: Cuatro cosechadores de coca fallecen en accidente de tránsito

Cuatro personas perdieron la vida y varias resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz.

Ligia Portillo

10/11/2025 14:24

Tragedia en Entre Ríos: Cinco cosechadores de coca fallecen en accidente de tránsito. Foto: RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Datos preliminares indican que cuatro cosechadores de coca perdieron la vida y al menos dos resultaron gravemente heridos en un accidente ocurrido esta mañana sobre la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz, en el cruce de Chancadora, municipio de Entre Ríos.

Según los primeros reportes y testimonios de testigos, el siniestro involucró a una camioneta que transportaba a los trabajadores y un camión que circulaba por la vía. La camioneta quedó completamente destruida tras la colisión, mientras que el conductor del vehículo fue aprehendido por la Policía y se encuentra bajo investigación.

Tragedia en Entre Ríos: Cinco cosechadores de coca fallecen en accidente de tránsito. Foto: RR.SS.
Tragedia en Entre Ríos: Cinco cosechadores de coca fallecen en accidente de tránsito. Foto: RR.SS.

Las primeras versiones señalan que la camioneta habría intentado cruzar la carretera cuando se produjo el impacto, aunque las causas exactas aún están siendo investigadas por las autoridades de tránsito y policiales.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho describieron escenas de conmoción y tensión, mientras los equipos de emergencia realizaban el rescate de los heridos y evacuaban los cuerpos. La Policía y personal médico continúan trabajando en el lugar para asegurar la zona y atender a los afectados.

Las autoridades hacen un llamado a la prudencia a quienes transitan por la carretera y advierten que la investigación está en curso para esclarecer las circunstancias del accidente.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD