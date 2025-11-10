Tragedia en Entre Ríos: Cuatro cosechadores de coca fallecen en accidente de tránsito

Cuatro personas perdieron la vida y varias resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz.
10/11/2025 14:24
Datos preliminares indican que cuatro cosechadores de coca perdieron la vida y al menos dos resultaron gravemente heridos en un accidente ocurrido esta mañana sobre la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz, en el cruce de Chancadora, municipio de Entre Ríos.
Según los primeros reportes y testimonios de testigos, el siniestro involucró a una camioneta que transportaba a los trabajadores y un camión que circulaba por la vía. La camioneta quedó completamente destruida tras la colisión, mientras que el conductor del vehículo fue aprehendido por la Policía y se encuentra bajo investigación.
Las primeras versiones señalan que la camioneta habría intentado cruzar la carretera cuando se produjo el impacto, aunque las causas exactas aún están siendo investigadas por las autoridades de tránsito y policiales.
Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho describieron escenas de conmoción y tensión, mientras los equipos de emergencia realizaban el rescate de los heridos y evacuaban los cuerpos. La Policía y personal médico continúan trabajando en el lugar para asegurar la zona y atender a los afectados.
Las autoridades hacen un llamado a la prudencia a quienes transitan por la carretera y advierten que la investigación está en curso para esclarecer las circunstancias del accidente.
Imágenes sensibles:
