Una escena impactante sacudió las redes sociales en Brasil luego de que se difundiera un video que muestra el momento exacto en el que un motociclista pierde la vida tras ser degollado por una lámina metálica que salió disparada por efecto de un torbellino. La tragedia, que parece sacada de una película de “Destino Final”, ocurrió la mañana del miércoles 22 de octubre en el barrio Alto do São Francisco, en el municipio de Assu, estado de Rio Grande do Norte (Brasil).

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda de la zona. En las imágenes se observa cómo el motociclista, identificado como Simanete da Silva, de 44 años, se incorporaba a una calle cuando un torbellino levantó parte del tejado de una vivienda. Una de las láminas metálicas salió volando y, de manera trágica, se incrustó directamente en su cuello.

VIDEO: ¡Torbellino mortal! Motociclista muere degollado por una lámina metálica en Brasil. Foto: Captura de pantalla

Aunque la víctima llevaba casco, la lámina le provocó una profunda herida en la yugular, lo que le causó una muerte casi instantánea. Testigos del hecho corrieron a auxiliarlo, pero ya no se pudo hacer nada para salvarle la vida.

Simanete da Silva, quien trabajaba como albañil, fue declarado muerto en el lugar. La Policía Civil de Rio Grande do Norte informó que inició una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. El video del momento, que ya circula ampliamente en redes sociales, será una pieza clave para determinar las causas y posibles responsabilidades del hecho.

El caso ha generado conmoción y debate entre los internautas, que lamentan la brutalidad del accidente y la fragilidad de la vida frente a hechos tan imprevisibles.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play