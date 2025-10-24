Persecución termina con dos policías heridos: uno está en terapia intensiva

Una intensa persecución policial registrada en inmediaciones del mercado El Trompillo, Santa Cruz, terminó con dos efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) heridos y dos presuntos atracadores aprehendidos. El hecho ocurrió cuando los uniformados intervinieron de forma inmediata para frustrar un asalto, arriesgando su vida en el cumplimiento de su deber.

Según el informe brindado por el coronel Luis Meneses, supervisor de la Policía, durante la persecución una de las motocicletas en la que se desplazaban los policías derrapó al doblar una curva cerrada, provocando una fuerte caída.

“Uno de los efectivos se encuentra estable, mientras que el otro presenta contusiones en la cabeza y estamos a la espera de una valoración del especialista para determinar la gravedad de las lesiones”, explicó Meneses.

Desde una clínica privada, la doctora Karen Mejía confirmó que el estado de salud del sargento herido más gravemente es reservado.

“Está en cuidados intensivos, bajo valoración del terapista y del neurólogo. Ha sufrido un golpe fuerte en la cabeza que le provocó pérdida de conocimiento. Se le están realizando tomografías, radiografías y análisis de laboratorio para determinar el alcance de las lesiones”, señaló la médica.

El otro uniformado presenta lesiones leves y se encuentra fuera de peligro. Ambos fueron trasladados de inmediato a una clínica privada, donde permanecen bajo observación.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que los policías persiguen a los sospechosos en motocicleta. En la grabación se observa cómo los uniformados pierden el control del vehículo y caen al suelo. Pese al accidente, la rápida reacción del resto de la patrulla permitió la captura inmediata de los dos atracadores, que ya fueron puestos a disposición de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

La Policía destacó la valentía y compromiso de los efectivos que, aun poniendo en riesgo su vida, lograron frustrar un atraco y detener a los delincuentes.

