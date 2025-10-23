“¡Ya me cansé de arrestarlo y tú lo perdonas!”, le dijo un policía a una víctima de violencia

Lo que comenzó como una intervención policial cotidiana se convirtió en un fenómeno viral. Un agente de la Policía Municipal de Torreón, en México, fue captado en un momento de evidente frustración mientras atendía una denuncia por violencia doméstica.

En la grabación, el oficial reprocha a la mujer con palabras que reflejan su enojo: “Siempre lo mismo, señora. Vuelve y vuelve, regresa. ¿De qué me sirve que me lo lleve si a los tres días lo perdona?”, refiriéndose a su pareja, a quien la víctima había denunciado previamente, pero con quien terminó reconciliándose.

Según reportes, esta no era la primera intervención con esta pareja. La mujer habría solicitado ayuda policial en varias ocasiones por incidentes similares, pero cada vez volvía con su agresor, lo que genera frustración en los oficiales y preocupación por la seguridad de la víctima.

La viralización del video en redes sociales provocó reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios expresaron empatía con la molestia del policía, otros señalaron que este tipo de actitudes podrían desincentivar a las víctimas a denunciar, subrayando la necesidad de un enfoque más sensible y protocolos claros en casos de violencia de género.

“Es frustrante ver cómo se repiten los mismos ciclos”, comentó un vecino que presenció la intervención. “Pero también debemos recordar que la víctima necesita apoyo y no culpabilización”.

El video sigue circulando y plantea un debate sobre la delgada línea entre la frustración legítima de los agentes y la responsabilidad de proteger a quienes sufren violencia dentro del hogar.

