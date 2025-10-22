¡Por un mensaje! Mujer golpeó a una mesera que “coqueteó” con su novio (VIDEO)

Un episodio de celos desbordados se convirtió en tendencia en redes sociales este fin de semana, luego de que circulara un video donde una mujer arremete violentamente contra una mesera en el restaurante de Pizza, ubicado en Valledupar, Colombia.

Según el registro, todo comenzó cuando Vanessa, una joven que se encontraba cenando con su novio, descubrió un mensaje en el celular del hombre que decía: “Hola, soy la chica de la limonada. ¿Te acuerdas de mí?”. El texto, enviado por la mesera Scarleth Ontivero —según identificaron usuarios en redes—, desató la furia de la mujer.

De acuerdo con testimonios, la trabajadora habría obtenido el número del cliente mediante la aplicación con la que él pagó la cuenta. Al parecer, aprovechó los datos del pago digital para contactarlo.

En cuestión de segundos, la escena se tornó violenta. Vanessa encaró a la mesera y comenzó a golpearla brutalmente delante de los comensales. El video muestra cómo la arrastra hasta la calle, donde la arroja al suelo y continúa golpeándola en el rostro mientras otras personas intentan separarlas.

Pese al caos, no se reportó la presencia de la Policía durante el altercado ni se ha confirmado que se haya presentado una denuncia formal. Tampoco se ha revelado la identidad del novio, quien fue el centro del conflicto.

El video, compartido miles de veces en Instagram y X (antes Twitter), llevó a que los internautas bautizaran a la agresora como “Vanessa de Valledupar”, convirtiéndola en protagonista involuntaria de una ola de memes, debates y comentarios.

Paradójicamente, la joven ha decidido capitalizar su fama, publicando fotos y videos en sus redes sociales que han disparado su número de seguidores. En contraste, la mesera no ha realizado declaraciones públicas, y el restaurante no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente.

Mira el video:

