¡Aliste las pipocas! Esta es la película más aterradora para ver en Halloween según la Inteligencia Artificial

Una de las actividades favoritas que muchas personas suelen hacer previo o durante la noche de Halloween es ver películas de terror, de entre las cuales destacan sagas clásicas como "Viernes 13", "Pesadilla en la calle Elm", así como algunos títulos modernos como "It" (2017), "Terrifier" (2016) y la franquicia de "El Conjuro".

Sin embargo, de acuerdo con la Inteligencia Artificial, hay una película que se queda con el primer lugar como la más aterradora para ver durante la celebración de la Noche de Brujas, se trata de "Siniestro", una cinta del año 2012 dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke, la cual muestra la historia de un escritor de libros sobre crímenes cuya familia se verá asechada por una macabra entidad luego de que se mudan a una extraña casa.

Y es que no es para menos, pues de acuerdo con los resultados del estudio "The Science of Scare Project" que se dedica a medir las reacciones fisiológicas del público que visualiza películas de terror, los espectadores que vieron "Siniestro" registraron un promedio de 86 latidos por minuto y picos de hasta 133 latidos por minuto, siendo la que más ha acelerado el corazón de las personas.

¿Cuáles son las películas más aterradoras para ver en Halloween?

A pesar de que "Siniestro" se queda con la corona de ser la película de terror que da más miedo, la Inteligencia Artificial reconoció a otras cuatro cintas principales como dignas de ser consideradas lo bastante aterradoras para ver en Halloween, las cuales son las siguientes:

El Exorcista (1973) - El clásico de terror por excelencia, cuya trama muestra la desesperación de una madre quien trata de ayudar a su hija luego de que esta es poseída por un poderoso y maligno demonio.

El Resplandor (1980) - Dirigida por el maestro del cine Stanley Kubrick y basada en la exitosa la novela de Stephen King, muestra la historia de un escritor que pierde la cordura tras hospedarse en un hotel aislado con su familia.

Insidious (2010) - Filme de terror sobrenatural sobre una familia que descubre que su hijo ha sido poseído por un macabro espíritu.

Host (2020) - Cinta de terror que le da un giro al género al mostrar a un grupo de amigos que se reúnen para tener una sesión de espiritismo a través de una llamada virtual.

