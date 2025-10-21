TEMAS DE HOY:
“Sí hijo, sí presidente”: Así reaccionó Jaime Paz Zamora al conocer la victoria de Rodrigo

[Video] El presidente electo llamó a su padre para darle la noticia, y su reacción conmovió a toda la familia.

Silvia Sanchez

21/10/2025 14:39

Tarija, Bolivia

Después de conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, que dieron la victoria al Partido Demócrata Cristiano (PDC) encabezado por Rodrigo Paz, el presidente electo llamó a su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, para comunicarle la noticia.

El emotivo momento fue compartido en las redes sociales de Rodrigo Paz y rápidamente se viralizó, generando muestras de cariño y emoción entre sus seguidores.

“Lo que te quería decir como ciudadano, mi respeto, y como padre, el amor de siempre. Bueno, mi hijo querido, qué bien. Hay que pensar en los abuelos… felicidades de todo corazón, sí, presidente”, se escucha decir a Jaime Paz Zamora en el video.

 

El binomio Paz–Lara, del PDC, resultó ganador en la segunda vuelta electoral celebrada el pasado domingo 19 de octubre, marcando así el regreso de la sigla demócrata cristiana al poder.

Video: 

 

