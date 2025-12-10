¿Listo para sufrir? La desgracia que te toca en 2026 según tu cumpleaños

El 2026 ya empieza a asomarse y, con él, las dudas, los planes y los inevitables desafíos. Aunque muchos reciben el Año Nuevo con optimismo, la astrología y las creencias populares señalan que ciertos meses pueden traer pequeñas alertas para estar preparados.

Acá te contamos, según tu mes de nacimiento, cuál sería la mala noticia que podría tocarte en la primera parte del año. Ojo: no es para asustarse, sino para anticiparse.

Enero

Si naciste en enero, podrías enfrentar un freno inesperado en lo laboral. Ese ascenso, propuesta o proyecto que esperabas puede retrasarse más de lo previsto. No es un “no”, es un “todavía no”.

Febrero

Los nacidos en febrero podrían vivir tensiones en relaciones cercanas. Un malentendido con una amistad, un familiar o alguien de confianza podría generar distancia o una discusión sorpresiva.

Marzo

Para marzo, los planes truncados serán la sombra del mes. Un viaje, proyecto creativo o idea que venías postergando podría sufrir una cancelación o un cambio drástico. Paciencia.

Abril

Si tu mes es abril, el desafío será emocional. Podrían aparecer días de incertidumbre, melancolía o desencuentros amorosos que te dejaron pensando más de la cuenta.

Mayo

Los nacidos en mayo podrían enfrentar líos familiares o domésticos: mudanzas que no salen, rutinas que se alteran o tensiones en la convivencia. Incómodo, pero manejable.

Junio

Junio avisa sobre imprevistos económicos: un gasto que no estaba en el presupuesto, una deuda que se mueve o una inversión que no rinde como esperabas. Tocará ajustar cinturón.

Julio

Para julio, la alerta va por la salud y el bienestar. Estrés, cansancio acumulado o un malestar menor podrían obligar a parar y priorizar el autocuidado.

Agosto

Agosto podría traer frustraciones laborales: sobrecarga, cambios en el trabajo o falta de reconocimiento que te hacen replantear cosas.

Septiembre

Si naciste en septiembre, la tensión se centra en el entorno cercano. Discusiones con amigos, pareja o compañeros podrían aparecer si la comunicación no fluye.

Octubre

Octubre puede mover la estabilidad emocional: ansiedad, dudas fuertes o desmotivación momentánea. Momento para frenar y escucharte.

Noviembre

Los de noviembre podrían atravesar decepciones afectivas: promesas que no se cumplen, desencuentros o situaciones que revelan verdades incómodas.

Diciembre

Para quienes nacieron en diciembre, los tropiezos vendrán en forma de planes sociales o viajes que se postergan, se complican o directamente se caen.

Mira la programación en Red Uno Play