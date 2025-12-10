“Mi hermano es bueno”: entre lágrimas, familia defiende al policía acusado por las muertes en Cotapachi

Esposas de policías y familiares del subteniente que admitió haber hecho uso de su arma de fuego durante los hechos en Cotapachi pidieron respaldo institucional y cuestionaron el accionar del Ministerio Público, que decidió procesarlo penalmente por la muerte de dos comunarios.

Ruth Ajacopa, representante de la Asociación de Esposas de Policías, expresó su rechazo a las acusaciones y aseguró que el subteniente actuó únicamente para proteger su vida y la de sus camaradas.

“Es lamentable cómo está actuando el Ministerio Público. Se está atacando a la Policía cuando ellos solo cumplían una misión y una resolución judicial. ¿Quién va siempre en primera línea? El policía, la familia policial. Y aun así les inician procesos por defender su integridad y su vida”, manifestó.

Ajacopa recordó que existen videos donde se observa a los uniformados siendo golpeados, acorralados y amenazados con ser quemados vivos durante la intervención en Cotapachi.

“Los han querido quemar, los han golpeado. Ningún policía va a matar a nadie; cumplen su función. Pero hemos visto cómo los han acorralado, cómo corría riesgo su vida. Ante eso, cualquiera tiene que precautelar su vida”, agregó.

“Disparó al piso” — la versión de la familia

En medio de lágrimas, los familiares del subteniente Joaquín Castellón relataron que el joven oficial disparó al piso únicamente para intentar abrir una salida y rescatar a un camarada que estaba siendo brutalmente atacado.

“Mi hermano sí disparó, pero fue al piso. Lo apuntó porque había un policía que lo estaban matando a golpes. Él solo quiso asustarlos para que se abran y poder levantar al camarada y seguir escapando. Aun así, más allá los volvieron a agarrar”, relató una de sus hermanas.

La familia insistió en que el subteniente siempre fue disciplinado, respetuoso y dedicado a su carrera policial.

“Mi hermano es una buena persona. Desde niño siempre sobresalía, siempre estudiaba, siempre era el mejor. Entró a la Anapol esforzándose solo. Le gusta su trabajo, tiene un gran corazón. Cualquiera que lo conozca va a decir lo mismo”, añadió otra de sus hermanas.

Los allegados piden justicia, un proceso imparcial y que también se valore la vida de los policías que acudieron al lugar cumpliendo una orden judicial.

Mira la programación en Red Uno Play