La aparición pública del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien dio una entrevista desde la clandestinidad, responde a una estrategia para mostrar fuerza y lanzar una advertencia a quienes investigan o denuncian sus actividades. Así lo afirmó el analista en seguridad y defensa, Jorge Santistevan, al relacionar su accionar con el estilo que utilizaba el narco colombiano Pablo Escobar.

En la entrevista difundida por Mega TV, Marset aseguró que puede movilizarse sin restricciones por varios países de la región y advirtió que responderá violentamente ante cualquier intento en su contra. Para Santistevan, estas declaraciones buscan reforzar su imagen de poder.

“Con esta aparición quiere ganar fuerza y mostrar que está decidido a actuar contra todo aquel que se atreva a denunciarlo. Así lo hacía Pablo Escobar, a diferencia que Marset no coloca bombas como lo hacía el colombiano y aparte de eso no ataca directamente a a la estructura política, pero si tiene nexos en todos los campos del poder político”, sostuvo.

El analista cuestionó además la supuesta facilidad con la que Marset afirma desplazarse entre países.

“En todos los países limítrofes con Bolivia está la DEA. Es muy difícil que transite como cualquier ciudadano, porque está siendo acorralado por instituciones internacionales. Pero tiene poder y mucho dinero para sobornar”, indicó.

Sobre su paradero, Santistevan considera que el narcotraficante continúa en suelo boliviano. Apuntó a dos elementos: el acento boliviano que mantiene y la fragilidad institucional del país.

“Hay probabilidades arriba del 90% de que Marset esté en Bolivia. Nuestro país todavía tiene una debilidad institucional; estamos en transición de Gobierno y no tenemos capacidad económica, mientras él tiene una red en todos los niveles del Estado”, añadió.

Durante la entrevista, Marset también afirmó que Paraguay es el único país que ha solicitado formalmente su captura internacional, pese a que enfrenta investigaciones en distintas naciones, incluida Bolivia.

