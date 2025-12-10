Dales una segunda oportunidad: activan campaña de adopción ‘Regálame un hogar' en Cochabamba

Este 12 de diciembre, la Unidad de Zoonosis invita a la ciudadanía a participar de la campaña “Regálame un hogar”, que se realizará de 10:00 a 16:00 en el Centro de Adiestramiento y Rehabilitación Canina.

Durante la jornada, 25 animales rescatados, entre ellos 15 cachorros y 10 perros y gatos adultos, estarán disponibles para adopción. La iniciativa busca ofrecerles una segunda oportunidad y fomentar la adopción responsable.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, destacó la importancia de asumir un compromiso con las mascotas:

“Invitamos a la población a participar de esta actividad y brindarles un hogar a estos animales que han tenido mala suerte, pero cuya vida puede cambiar con el amor de una familia”.

La campaña cuenta con el apoyo de organizaciones animalistas, como ’Una mano, Una patita’, cuya fundadora, Vivian Sánchez, resaltó la colaboración con Zoonosis para promover la adopción responsable en el municipio.

Además, la empresa Unión Agronegocios se suma a la iniciativa proporcionando alimentos y obsequios a quienes decidan adoptar, incentivando el bienestar y cuidado de los animales.

