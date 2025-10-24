Fiscalía anuncia peritaje al video que muestra a Marset con un grupo armado

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó este viernes que peritos especializados analizarán el video que circula en redes sociales en el que se observa al narcotraficante Sebastián Marset acompañado de un grupo armado.

“Tenemos técnicos especializados, a través del ICUP; la Policía Boliviana cuenta con peritos que verificarán la autenticidad de este video que circula en las redes sociales. Será la Policía la encargada de verificar la autenticidad”, explicó Zeballos.

Con relación a la presunta presencia de Marset en territorio boliviano, el fiscal señaló que se ha solicitado información al fiscal asignado al caso, a Interpol, Migración y otras instancias para determinar si el narcotraficante ingresó al país.

“Estos datos permitirán tener la certeza de un ingreso lícito o ilícito al país. Estas investigaciones se están realizando y, una vez tengamos respuestas, podremos confirmar de manera certera si esta persona se encuentra o no en Bolivia. De momento no tenemos información que indique que esté en el país”, precisó.

Zeballos también adelantó que la próxima semana será citado Erland Ivar García López, alias 'El Colla', para que preste su declaración informativa en calidad de testigo, luego de las afirmaciones que realizó en redes sociales sobre la presunta presencia de Marset en Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play