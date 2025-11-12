Diputado dice que la Policía no tiene buena imagen ante la sociedad

El anuncio de la conformación de un nuevo Alto Mando Policial y la difusión de un fallo constitucional en contra del comandante general de la Policía, empieza a generar repercusiones en el ámbito político, que respaldan lo dicho por el vicepresidente Edamand Lara.

El diputado por la Alianza Unidad, Álvaro Cazasola, dijo que la denuncia planteada por el vicepresidente Lara demuestra que la corrupción se incrustó en todos los ejes del Gobierno y que es necesario que la Policía represente y defienda a toda la población.

“Hoy la Policía no tiene una buena imagen ante la sociedad, es importante se vean estos casos de manera objetiva para que la población tenga la garantía de gozar de una policía transparente y querida por la población”, dijo Cazasola.

Esta mañana el vicepresidente Edmand Lara anunció que el Gobierno iniciará una reestructuración profunda en la Policía Boliviana, proceso que comenzará con el cambio del Alto Mando Policial, incluido su actual comandante general, Augusto Juan Russo Sandoval.

