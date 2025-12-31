Luego de dos días del hecho, este miércoles, se informó que la madre de la bebé abandonada se presentó ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tras el llamado de las autoridades. La mujer de 20 años de edad fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde prestará su declaración y será puesta a disposición del Ministerio Público.

Raúl Yabeta, jefe de la Defensoría, informó que la mujer será investigada por el delito de abandono de un menor y el Ministerio Público definirá su situación jurídica.

El hecho ocurrió el lunes 27 de diciembre, alrededor de las 09:00, cuando la mujer dejó a su bebé en la avenida Ana Barba, entre el primer y segundo anillo de Santa Cruz. Vecinos alertaron a las autoridades al escuchar el llanto de la niña, que fue puesta bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Yabeta espera que en las próximas horas abuelos o tíos de la bebé se presenten en oficinas de la Defensoría de la Niñez para hacerse cargo de ella. Si en el plazo de seis meses la bebé no es reclamada pasará a un proceso de institucionalización, quedando bajo la tutla del Estado. Y, posteriormente pasará al sistema nacional de adopción.

