¿Compras de último momento? Estos son los precios de las carnes a horas del Año Nuevo

A horas de recibir el Año Nuevo, los mercados registran alta afluencia de compradores mientras las carnes presentan variaciones según el tipo y el corte.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/12/2025 6:23

Foto: María René Raña
Santa Cruz, Bolivia

A pocas horas de recibir el Año Nuevo, se registra un intenso movimiento en los principales mercados de la ciudad, donde la población acudió masivamente para realizar las compras destinadas a la cena de Fin de Año.

Desde tempranas horas, comerciantes y compradores coparon los centros de abasto en busca de carnes y otros productos tradicionales.

En el mercado Antiguo Abasto, los precios de la carne de cerdo varían según el corte. La costilla se comercializa a 55 bolivianos el kilo, la pierna alcanza los 40 bolivianos, el brazo se vende en 38 bolivianos y el kilo de lechón llega a los 70 bolivianos.

En cuanto al pollo, el kilo se encuentra entre 17 y 17,50 bolivianos. La pierna tiene un precio de 24 bolivianos, la pechuga se vende en 27 bolivianos y el ala alcanza los 26 bolivianos.

Por su parte, la carne de res presenta precios más elevados. El kilo de carne de primera se comercializa en 80 bolivianos, mientras que la de segunda oscila entre 65 y 68 bolivianos. La punta de S mantiene un precio de 80 bolivianos por kilo.

Comerciantes señalaron que, pese a la variación en los precios, las ventas se mantienen activas debido a la alta demanda por las celebraciones de fin de año

