Impactante video: atropelló a su novio y a una amiga y los mató tras un ataque de celos

Una joven fue detenida en la ciudad brasileña de São Paulo, acusada de perseguir, atropellar y matar a su novio y a una amiga de él, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y que generó conmoción en el país.

La sospechosa fue identificada como Geovanna Proque da Silva, de 21 años, quien habría embestido con su vehículo a su pareja, Raphael Canuto Costa, y a Joyce Correa da Silva, una amiga del joven, cuando ambos se desplazaban en motocicleta. Según la policía, el violento impacto hizo que las víctimas salieran despedidas a unos 30 metros de distancia.

Geovanna, estudiante de Ciencias Veterinarias, fue arrestada en el lugar de los hechos y la Justicia le dictó prisión preventiva, acusándola de doble homicidio.

Una noche que terminó en tragedia

El episodio comenzó cerca de las 2:00 de la madrugada, cuando Raphael organizó un asado con amigos en su domicilio. Geovanna no se encontraba en la reunión, pero comenzó a enviarle mensajes preguntando por la presencia de una joven a la que no conocía.

De acuerdo con testigos, los celos de la acusada eran infundados, ya que la joven en cuestión era amiga de la infancia de Raphael y no existía ningún vínculo sentimental entre ellos.

La tensión aumentó cuando Geovanna le escribió a su pareja un mensaje amenazante: “O vos resuelves o lo resuelvo yo”, advirtiendo que, de no hacerlo, iría y “lo destrozaría a él y a todo lo demás”.

Minutos después, Geovanna llegó al lugar acompañada de su madrastra. Tras una fuerte discusión, Raphael decidió salir a dar una vuelta en motocicleta junto a su amiga Joyce.

El ataque y la huida

Según la investigación, Geovanna subió a su Citroën C4 color plateado y salió tras ellos a gran velocidad. Los alcanzó y los atropelló de manera violenta. En el trayecto, también embistió a un peatón que caminaba por la vereda, quien sufrió heridas en la cabeza y la espalda y debió recibir atención médica.

Testigos relataron que, tras el atropello, la joven gritó a conocidos: “Anda a socorrer a tu amigo y a la vagabunda que acabo de matar”.

Luego del hecho, la acusada intentó huir, pero sufrió mareos y se sentó en una calle cercana. Al llegar la policía, fue retirada rápidamente del lugar debido a que un grupo de personas intentaba lincharla. Por los cortes que presentaba en brazos y cuello, fue trasladada a un hospital bajo custodia policial.

La investigación y las pruebas

El informe policial fue categórico: “No se trató de un simple accidente de tránsito”. Para los investigadores, quedó demostrada la intención de matar, por lo que Geovanna fue acusada de dos homicidios calificados por motivo fútil, al considerar que los celos fueron el detonante del ataque y que las víctimas no tuvieron posibilidad de defensa.

Durante el interrogatorio, la joven reconoció haber ingerido antidepresivos, pero aseguró que estaba consciente de sus actos. Optó por no brindar más declaraciones.

La familia de Raphael reveló que la pareja planeaba viajar al día siguiente a Minas Gerais para celebrar el compromiso, ya que el joven le había pedido matrimonio un mes antes.

“Ellos se conocían desde hacía casi un año. Aunque la relación era casual, Raphael le propuso matrimonio a finales de noviembre y le regaló un anillo de compromiso”, explicó Fábio Gomes da Costa, abogado de la familia del joven.

