Un chuñito que alimenta corazones: Pofoma ayuda a perritos de la calle

La Policía Forestal y de Medio Ambiente (POFOMA) puso en marcha la campaña “Un Chuñito de Felicidad”, una iniciativa solidaria destinada a brindar alimento, agua y abrigo a perros y gatos en situación de calle, especialmente en carreteras del país.

La campaña no solo busca aliviar el hambre y el frío de los animales desprotegidos, sino también promover el cuidado y el respeto hacia los animales, además de impulsar acciones de rescate en casos de maltrato y fomentar la adopción responsable.

Según explicó el director de POFOMA, durante los operativos se traslada alimento seco y comida caliente para los perritos y gatitos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, priorizando zonas donde se registra mayor abandono.

La actividad cuenta con el apoyo de instituciones animalistas, defensores de los derechos de los animales y voluntarios, quienes se suman a la entrega de alimentos y a las tareas de sensibilización dirigidas a la población.

Este miércoles, la campaña se concentró en la ruta al occidente del país, específicamente en la carretera Cochabamba–Oruro, un tramo donde se identificó una gran cantidad de animales callejeros.

Desde POFOMA invitaron a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa, ya sea brindando alimento, agua o difundiendo el mensaje de empatía y responsabilidad hacia los animales, recordando que pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia en la vida de los más indefensos.

