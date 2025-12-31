TEMAS DE HOY:
Hombre muerto en un baño Del Castillo Camacho

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Un chuñito que alimenta corazones: Pofoma ayuda a perritos de la calle

La Policía Forestal y de Medio Ambiente desplegó la campaña “Un Chuñito de Felicidad” para brindar alimento, agua y abrigo a perros y gatos callejeros, principalmente en rutas donde se registra mayor presencia de animales abandonados.

Silvia Sanchez

31/12/2025 10:50

Foto Policía Boliviana
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía Forestal y de Medio Ambiente (POFOMA) puso en marcha la campaña “Un Chuñito de Felicidad”, una iniciativa solidaria destinada a brindar alimento, agua y abrigo a perros y gatos en situación de calle, especialmente en carreteras del país.

La campaña no solo busca aliviar el hambre y el frío de los animales desprotegidos, sino también promover el cuidado y el respeto hacia los animales, además de impulsar acciones de rescate en casos de maltrato y fomentar la adopción responsable.

Según explicó el director de POFOMA, durante los operativos se traslada alimento seco y comida caliente para los perritos y gatitos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, priorizando zonas donde se registra mayor abandono.

La actividad cuenta con el apoyo de instituciones animalistas, defensores de los derechos de los animales y voluntarios, quienes se suman a la entrega de alimentos y a las tareas de sensibilización dirigidas a la población.

Este miércoles, la campaña se concentró en la ruta al occidente del país, específicamente en la carretera Cochabamba–Oruro, un tramo donde se identificó una gran cantidad de animales callejeros.

Desde POFOMA invitaron a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa, ya sea brindando alimento, agua o difundiendo el mensaje de empatía y responsabilidad hacia los animales, recordando que pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia en la vida de los más indefensos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD