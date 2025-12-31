¿Cómo estará el clima en Santa Cruz en la víspera de Año Nuevo? Te contamos

El último día del 2025 y los primeros del nuevo año estarán caracterizados por temperaturas elevadas y fuertes vientos del noroeste, mientras que las probabilidades de lluvia recién se presentarían hacia el viernes, según el pronóstico.

Este martes 31 de diciembre, la jornada comenzó con una temperatura mínima de 21 grados y vientos del noroeste a 21 km/h.

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente cubierto, con una máxima de 28 grados y un incremento en la intensidad del viento, que alcanzará hasta 48 km/h.

En horas de la noche, la temperatura descenderá a 23 grados, descartándose probabilidades de lluvia para el cierre del año.

Clima los primeros días del 2026

Para mañana miércoles 1 de enero de 2026, se prevé un cielo parcialmente cubierto, con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 24. Los vientos continuarán soplando del noroeste, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h, manteniendo condiciones calurosas durante la jornada.

El viernes se incrementan las probabilidades de lluvia, aunque se mantendrán los cielos parcialmente cubiertos. La temperatura oscilará entre una mínima de 23 grados y una máxima de 32, con vientos del noroeste de hasta 50 km/h.

En tanto, el sábado se espera una leve disminución de las temperaturas. El pronóstico señala cielos parcialmente cubiertos, una mínima de 22 grados y una máxima de 31, con vientos del noroeste a 33 km/h.

