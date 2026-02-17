Escándalo en Beni: entrenador golpea al árbitro tras una expulsión en un partido de menores

Un grave episodio de violencia se registró en el Beni, luego de que un entrenador de fútbol agrediera al árbitro principal de un partido de futsal de menores, tras la expulsión de uno de sus jugadores.

El protagonista del hecho fue Denis Monstero, entrenador de la escuela Élite de San Borja, quien golpeó con puños al juez del encuentro, en una escena que quedó registrada en video y que rápidamente se difundió en redes sociales.

Según reportes locales y de acuerdo con las imágenes, el incidente ocurrió cuando los jugadores se disponían a ejecutar un tiro de esquina. En ese momento, el árbitro amonestó a un futbolista por presunta pérdida de tiempo y, al tratarse de una segunda tarjeta amarilla, terminó expulsándolo.

Tras la decisión arbitral, el entrenador ingresó a la cancha y atacó al árbitro, quien únicamente intentó cubrirse ante la agresión.

El video se hizo viral y generó una fuerte ola de críticas, debido a la mala imagen que deja este tipo de conductas en el fútbol formativo y por la falta de autocontrol en un escenario donde se busca educar a los menores a través del deporte.

Mira la programación en Red Uno Play