Conductor en estado de ebriedad Accidente de Tránstio Sorata La Paz

Deportes

Escándalo en Beni: entrenador golpea al árbitro tras una expulsión en un partido de menores

El hecho ocurrió en el departamento beniano, durante un encuentro de futsal formativo. El video se hizo viral y generó indignación en redes sociales. 

Martin Suarez Vargas

17/02/2026 12:35

Momento de la agresión al árbitro. Foto: captura de redes sociales.
Beni.

Escuchar esta nota

Un grave episodio de violencia se registró en el Beni, luego de que un entrenador de fútbol agrediera al árbitro principal de un partido de futsal de menores, tras la expulsión de uno de sus jugadores.

El protagonista del hecho fue Denis Monstero, entrenador de la escuela Élite de San Borja, quien golpeó con puños al juez del encuentro, en una escena que quedó registrada en video y que rápidamente se difundió en redes sociales.

Según reportes locales y de acuerdo con las imágenes, el incidente ocurrió cuando los jugadores se disponían a ejecutar un tiro de esquina. En ese momento, el árbitro amonestó a un futbolista por presunta pérdida de tiempo y, al tratarse de una segunda tarjeta amarilla, terminó expulsándolo.

Tras la decisión arbitral, el entrenador ingresó a la cancha y atacó al árbitro, quien únicamente intentó cubrirse ante la agresión.

El video se hizo viral y generó una fuerte ola de críticas, debido a la mala imagen que deja este tipo de conductas en el fútbol formativo y por la falta de autocontrol en un escenario donde se busca educar a los menores a través del deporte.

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

